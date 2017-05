meteorologia Inmet alerta para tempestades entre hoje e amanhã em Mato Grosso do Sul Frente fria chega no fim de semana e temperatura mínima deve ser de 14°C

Mato Grosso do Sul pode ter tempestades entre a noite de hoje e e durante todo o dia de amanhã, com chuvas intensas e ventos entre 40 km/h e 60 km/h. Frente fria chega no fim de semana e mínimas devem ser de 14°C no domingo.

Segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), tempestades podem entre às 23h de hoje e o mesmo horário de amanhã, em quase todas as regiões do Estado, exceto o norte.

Conforme o Inmet, desde hoje à tarde há risco potencial de tempestades. Ontem, temporal com fortes ventos atingiu a região leste e causou queda de 18 torres de transmissão de energia elétrica, entre Três Lagoas e Água Clara.

Amanhã e sábado, com aprofundamento da baixa pressão e formação de um ciclone extratropical na Argentina, frente fria se aproxima pelo sul do Estado, vinda do Paraguai.

Tempo ficará instável, com previsão de pancadas de chuva intensas e trovoadas, gerando acumulado significativo de precipitações na faixa centro-sul de MS.

Temperaturas mínimas devem cair, com termômetros oscilando entre 16°C e 19°C no sábado. No domingo, mínima deve ser de 15°C e, na segunda-feira (22), de 14°C. Chuvas devem ser mais isoladas.

Em Campo Grande, mínima prevista é de 21°C, com máxima de 25°C amanhã e entre 20°C e 25°C no sábado, oscilando entre períodos de abertura de sol e pancadas de chuva.

No sul, temperaturas já começam a cair amanhã. Dourados e Amambai devem registrar mínima de 17°C e máxima de 28°C, com possibilidade de chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de ventos e trovoadas.