METEOROLOGIA Inmet alerta para tempestades em 28 cidades do Estado a partir da noite de hoje Há previsão de chuvas intensas, ventos de 60 km/h e queda de granizo

Tempo deve mudar a partir da noite de hoje em Mato Grosso do Sul, com previsão de temporais, com chuvas intensas, trovoadas, rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu alerta de tempestades para 28 municípios do Estado, especialmente os da faixa oeste, desde o sul até o norte.

Segundo o Inmet, formação de uma área de baixa pressão no Paraguaio favorece a convergência de ventos úmidos no extremo oeste e sudoeste do Estado, ocasionando as pancadas de chuvas, por vezes forte.

Estas condições persistem pela madrugada de amanhã e devem se desconfigurar durante a tarde, quando chuvas devem ser menos intensas e há previsão de abertura de sol. Temperaturas se elevam e dia deve ser quente, com máxima de 34°C.

Pode haver tempestades em Antônio João, Amambai, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito. Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Japorã, Jardim, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Nioaque,Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho e Tacuru.

Em Campo Grande, céu deve oscilar entre claro e nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas ficam entre 21°C e 31°C.