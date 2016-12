Meteorologia Inmet alerta para tempestades, com ventos fortes e granizo amanhã Chuvas devem ser intensas, entre 20 e 30 mm por hora no Estado

Mato Grosso do Sul pode ter tempestades, com ventos de até 60 km/h, queda de granizo amanhã e chuvas intensas entre 20 e 30 mm por hora ou 50 mm por dia.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para o risco potencial de temporais, que estão previstos para todas as regiões do Estado.

Por conta das rajadas de ventos e grande acumulado de chuva, instituto recomenda que população tome algumas precauções, pois há risco de quedas de galhos e alagamentos.

Na Capital, temperaturas devem oscilar entre 21ºC e 30°C, com previsão de chuvas e trovoadas, especialmente durante a tarde e noite.

Em Guia Lopes da Laguna, onde ponte foi levada pela chuva, novas pancadas estão previstas para amanhã, com temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C.

No norte, Costa Rica também deve registrar a mínima de 19°C, com máxima de 32°C. Pancadas de chuva devem ser típicas de verão, com maior intensidade entre a tarde e início da noite.

A partir de sexta-feira (23), calor aumenta em todo o Estado e temperaturas seguem em elevação pelo menos até o domingo de Natal (25).