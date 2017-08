Morte a esclarecer Indígena é encontrado morto em estrada rural e polícia investiga o caso Vítima saiu da aldeia para ir à Capital e não retornou para casa

Indígena João Rodrigues, 67 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje, em estrada rural na entrada de uma fazenda, em Iguatemi.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima era morador de uma aldeia na região e saiu de lá no dia 14 de agosto, acompanhado da esposa, para ir a Campo Grande. Porém, a mulher retornou e o esposo ficou para trás.

Hoje, corpo foi encontrado na Fazenda São Jorge, a beira da estrada, em estado de decomposição e sem marcas de agressões aparente.

Ao lado do corpo foi encontrada uma garrafa de pinga. No entanto, não há informação se a morte tem relação com abuso de álcool.

Corpo foi encaminhado para perícia e delegado de Polícia Civil, Thiago de Lucena deverá investigar o caso, registrado como morte a esclarecer.