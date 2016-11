DESENVOLVIMENTO HUMANO Índice de educação de Mato Grosso do Sul está entre os menores do Brasil Apesar de ainda baixo, indicador tem crescido nos últimos anos

Mato Grosso do Sul está abaixo da média nacional em educação conforme dados do Radar IDHM, organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicadas. A pesquisa considera a evolução do setor entre os anos de 2011 e 2014. No último ano, o estado registrou índice de 0,688, enquanto a média nacional é de 0,706. O número colocou MS no 13º lugar entre as 27 unidades federativas do País, compondo, junto com outros 15 estados, a faixa de médio desenvolvimento humano em educação.

O estudo agrega também aspectos de longevidade e renda, além do quadro geral de índice de desenvolvimento humano. Apenas no setor da educação, o estado ficou abaixo da média nacional. O item considera taxa de analfabetismo, frequencia escolar e escolaridade.

O estudo coloca apenas os estados do Pará e Sergipe na faixa do baixo desenvolvimento humano. Juntamente com Mato Grosso do Sul, na faixa média de desenvolvimento, estão: Amazonas, Roraima, Acre, Maranhão, Tocantins, Goiás, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espirito Santo e Rio Grande do Sul. Na faixa de alto desenvolvimento humano em educação estão: Roraima, Amapá, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Apenas o estado de São Paulo está na faixa de muito alto desenvolvimento humano.

(*) A reportagem, de Tainá Jara, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.