PASSIONAL Inconformado um ano após fim

de namoro, adolescente esfaqueia a ex Vítima sofreu corte e precisou levar cinco pontos; autor foi apreendido

Ainda inconformado um ano após o fim do namoro, adolescente, de 17 anos, esfaqueou a ex, da mesma idade, ontem. O caso aconteceu na casa de tia da vítima, na Rua Da Cohab, no Bairro Senhor Divino, em Coxim.

De acordo com o site Edição de Notícias, a vítima declarou que dormia na residência quando bateram na janela do quarto em que estava. Acreditando que fosse amigo, a garota abriu a porta e foi surpreendida pelo ex, que estava agressivo.

A adolescente foi arrastada pelo pescoço até o quarto e, com faca que tinha na cintura, o ex passou a fazer ameaças de morte. O infrator teria tentado golpear a menina no pescoço e rosto. Durante luta, ela foi esfaqueada em uma das mãos. A vítima conseguiu fugir e procurou ajuda policial. Ela foi encaminhada para atendimento médico e precisou levar cinco pontos para fechar o corte.

O autor da agressão foi apreendido. Para policiais, a menina disse que namorou o adolescente durante nove meses, mas que há um ano o relacionamento já havia terminado. Ainda de acordo com declaração, o garoto não aceita o fim do namoro e faz ameaças constantes. A vítima, inclusive, havia solicitado medida protetiva à Justiça no início deste mês.