Morro do Mandela Incêndio em favela na Capital

destrói barracos na madrugada Bombeiros conseguiram controlar as chamas e ninguém ficou ferido

Incêndio na Favela Morro do Mandela deixou ao menos sete barracos destruídos, nesta madrugada, no Bairro Izabel Garden, em Campo Grande. Causas do incêndio seria uma vela que caiu no colchão em um dos barracos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram e queimaram uma área de 1.200 metros quadrados e sete barracos foram atingidos. Durante o incêndio foram utilizados cerca de 7.000 litros de água para conter as chamas.

Ainda conforme os bombeiros, as chamas foram controladas depois de 1h14 de trabalho e e não houve vítimas no local.