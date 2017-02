CORUMBÁ Incêndio em indústria de cimentos

causa destruição, mas é controlado Perícia irá investigar as causas do incêndio

Incêndio na indústria Votorantim Cimentos foi registrado na madrugada de hoje, na rua Rio Branco, no bairro Universitário em Corumbá. Ninguém ficou ferido e chamas foram controladas em duas horas de trabalho do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vigilante do local entrou em contato com o dono da empresa informando que a sala de controles estava pegando fogo, porém não soube informar o motivo do fato.

Os bombeiros foram acionados e depois de duas horas controlaram as chamas na sala de monitoramento, onde os componentes eram em sua maioria eletrônicos.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Corumbá e a perícia irá investigar se o incêndio foi criminoso ou acidental.

ESCLARECIMENTO



Em nota, a Votorantim Cimentos informou que "o incêndio ocorrido na madrugada de hoje, na fábrica de Corumbá, não afetou a produção da unidade, que continua operando normalmente. Os danos provocados foram apenas materiais e não houve feridos. A empresa está apurando as causas do incêndio".