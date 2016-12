DOURADOS Incêndio destrói escritório de lava-rápido Não houve vítimas com ferimentos graves

Um incêndio no escritório de lava- rápido aconteceu na tarde de ontem (7) na região do Bairro Cabeceira Alegre, no município de Dourados.

De acordo com o site Dourados News o local ficou totalmente destruído pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo, e um botijão de gás foi retirado do local onde o cheiro era bem forte.

Uma mulher foi atendida mas sem ferimentos graves. As causas do incêndio serão investigadas pela polícia.