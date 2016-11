INTERIOR Sem bombeiros em cidade, vizinhos se mobilizam para conter incêndio em casa Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Incêndio registrado na manhã de hoje, 20, destruiu a cozinha de uma residência localizada na Rua José Antônio Mourão, em Batayporã. As chamas deixaram o cômodo totalmente destruído.

Conforme um dos moradores, a família estava dentro da casa quando percebeu a fumaça, que vinha da direção da cozinha, que fica no fundo do terreno. Quando perceberam o fogo, as chamas já tomavam grandes proporções.

Amigos e vizinhos se mobilizaram para retirar móveis, roupas e objetos de dentro da casa, com medo que as chamas se espalhassem pelo resto da casa, porém, não deu tempo, móveis e utensílios ficaram destruídos, bem como a estrutura do cômodo que ficou comprometida.

O Corpo de Bombeiros de Nova Andradina foi acionado, mas devido ao tempo de deslocamento até a cidade de Batayporã, populares decidiram chamar o caminhão pipa da Prefeitura Municipal. Para conter as chamas mais rapidamente, um agricultor, que mora próximo ao local, levou um trator acoplado a um tanque de água para jogar no imóvel. Em seguida, os bombeiros chegaram.

O incêndio foi controlado e as chamas não atingiram os demais cômodos da casa. Conforme o site Nova News, o incidente resultou apenas em danos materiais. As causas do incêndio são desconhecidas.