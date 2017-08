AVENIDA REDENTOR Incêndio atinge transportadora e mobiliza todas as viaturas dos Bombeiros Ainda não há informações sobre as causas das chamas

Incêndio de grande proporção no começo da tarde de hoje atingiu transportadora Três Américas situada na Avenida Redentor saída para Três Lagoas, em Campo Grande. As chamas destruíram veículos e todas as viaturas de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros da Capital foram acionadas.

Vítimas que inalaram fumaça foram socorridas pelos bombeiros, mas número de pessoas ainda não foi informado.