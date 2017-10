CRIME AMBIENTAL Imobiliária é multada em R$ 15 mil por erosões e assoreamento em córrego Além de pagar multa, responsáveis pela empresa poderão ir para prisão

Empresa imobiliária da cidade Naviraí foi multada ontem (27) em R$ 15 mil por causar erosões e assoreamento de córrego urbano em Ivinhema. A organização realizava um loteamento às margens da BR-376.

Equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) realizava fiscalização na rodovia quando se depararam com situação. “Por falta de cuidados com a conservação do solo na área do loteamento, vários processos erosivos surgiram” diz trecho de nota da PMA.

Devido as chuvas, córrego Franco ficou assoreado em vários pontos. O sediamento do córrego encobriu parte da vegeração que é área de preservação permanente de mata ciliar do curso d'água.

As atividades no local foram encerradas e, além de ser multada, os responsáveis pelo dano à natureza responderão por crime ambiental de destruir área de preservação permanente. Se condenados, poderão cumprir pena de até três anos de prisão.

A empresa também foi notificada a apresentar projeto de recuperação de área degradada e alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.