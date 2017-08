Farra das outorgas Imasul despreza Ministério Público

e autoriza novos poços Para preservar lençóis freáticos, MPE quer estudo sobre uso de aquíferos

Mesmo depois de recomendação do Ministério Público Estadual (MPE), por meio da 34ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, para que o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) paralisasse a concessão de outorgas para uso da água subterrânea em Mato Grosso do Sul – até que houvesse estudos seguros sobre essa utilização –, o instituto já emitiu 51 novas concessões.

As outorgas são publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) e, entre o dia 7 de junho e 31 de julho, novas 51 concessões para uso de água subterrânea foram emitidas pelo Imasul para os mais diversos fins, desde indústrias, mineração, abastecimento público até uso humano e animal. Investigação para barrar a farra de outorgas começou em setembro do ano passado.

Ao que tudo indica, o instituto está descumprindo a recomendação, publicada no Diário Oficial do MPE em 7 de junho.

O documento, além de recomendar que o Estado paralise a concessão de outorgas, também enfatiza que as já concedidas sejam suspensas até que haja sistema de monitoramento de águas subterrâneas implantado. Isso decorrente de inquérito que investiga a concessão indiscriminada de licenças.

O não atendimento do que prevê o documento, segundo a publicação, acarretaria na tomada de providências “judiciais e extrajudiciais”, de forma que o que a recomendação expede, fosse atendido.

De 2015 até agora, 220 outorgas já foram concedidas. Sobre a recomendação, o Imasul informou que ela ainda “está sob análise”.

*Leia reportagem, de Lucia Morel, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.