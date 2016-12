REPERCUSSÃO Imagens mostram mineradora próxima a balneário e moradores questionam Polêmica girou em torno da natureza e moradores questionam fiscalização

Fotos registradas através de um drone nas localidades do Balneário Municipal de Bonito e uma mineradora, causou polêmica nas redes sociais e muitos internautas questionaram a situação da empresa e se poderia haver degradação da natureza ou afetar o turismo da cidade.

A preocupação dos moradores de Bonito seria em relação a permanência da empresa de calcário no local, que tem se aproximado cada vez mais da atração, pois a empresa fica a 650 metros do ponto turístico. A imagem foi publicada na página no Facebook, “Drone Bonito” e foi diversas vezes compartilhada.

Ao Portal Correio do Estado, o fotógrafo disse que, de repente, muitos comentários começaram a surgir questionando a situação da mineradora e levantando hipóteses sobre preservação do Rio Formoso. “Eu imaginei que daria muitos comentários e então, tive de 'trancar' a foto do perfil”, disse.

Muitos moradores levantaram questão sobre a situação e fiscalização da empresa, que atua há anos no local. Um dos internautas disse que será uma questão de tempo até que o Balneário e o Rio Formoso sejam destruídos e desapareçam por completo. “O Balneário Municipal é o único lugar que os bonitenses tem para se divertir”, comentou uma moradora.

Há também quem defenda a mineradora e condena as atitudes dos turistas. “Nunca se comprovou qualquer impacto da empresa sob o rio, ao contrário os balneários que surgem ao seu redor. Não tem fiscalização, contrário ao Calcário”, disse outro internauta.

A reportagem entrou em contato com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e com a Polícia Militar Ambiental (PMA) para esclarecer a situação e fiscalização da mineradora, mas até então, não haviam se posicionado. O proprietário da empresa não quis se manifestar sobre a repercussão das imagens.

Mineradora está muito próxima ao balneário e moradores questionaram / Foto: Drone Bonito

