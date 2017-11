Gratuitos IFMS oferecerá 1 mil vagas em cursos de graduação no primeiro semestre de 2018 Ingresso será feito por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) irá ofertar mil vagas de graduação para o primeiro semestre de 2018. Ingresso na instituição será feito por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano.

Vagas são para as unidades do IFMS em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Por ser uma instituição federal, todos os cursos são gratuitos.

Serão ofertados cursos de bacharelado em arquitetura e urbanismo, engenheria civil, engenharia de controle e automação, engenharia de pesca e agronomia.

Há também vagas para tecnologia em sistemas para internet, em redes de computadores, análise e desenvolvimento de sistemas, processos metalúrgicos, jogos digitais, produção de grãos, gestão do agronegócio, automação industrial.

Em licenciatura, oportunidade é para computação e quimica.

Previsão é que o edital com a abertura de vagas seja publicado até a segunda quinzena de dezembro, na Central de Seleção do IFMS. Inscrições no Sisu devem ser abertas em janeiro.