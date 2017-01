EMPREGO IFMS abre vagas para professor substituto em quatro cidades com salário até R$ 6 mil A prova será realizada no dia 11 de fevereiro

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu processo seletivo para contratar professores substitutos. São seis vagas distribuídas nas unidades de Corumbá, Dourados, Nova Andradina e Três Lagoas. O salário vária de R$ 3.575,22 (graduação) a R$ 6.155,61 (doutorado).

As vagas são para as disciplinas de Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web e Português/Inglês. Para concorrer, é necessário ter formação de nível superior nas áreas.

As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro, na Página do Candidato. O acesso pode ser feito através do endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao. A taxa é de R$ 30 e pode ser paga até o dia 6, em qualquer agência do Banco do Brasil.

A seleção será feita por meio de provas escrita e de títulos, no dia 11 de fevereiro, às 8h30min, nos campi do IFMS onde são ofertadas as vagas.

Vagas