OPORTUNIDADE IFMS abre inscrições para 955 vagas

de cursos a distância em MS Candidatos podem se inscrever até dia 7 de setembro

Por MARIANE CHIANEZI, COM ASSESSORIA

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou hoje a abertura de 955 vagas em cursos de qualificação a distância no Estado. Processo de seleção dos candidatos acontece até dia 7 de setembro. Incrições e edital podem ser acessados clicando aqui.

Os cursos serão oferecidos em Água Clara, Alcinópolis, Aquidauana, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Figueirão, Jardim, Nova Andradina, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde, Sonora e Três Lagoas.

Para participar do processo seletivo é necessário ter ensino fundamental completo. Todas as regras estão disponíveis no edital de abertura publicado na Central de Seleção.

REQUISITOS

Após a divulgação das inscrições, os inscritos poderão fazer a matrícula nos cursos. A seleção obedecerá a ordem de efetivação de matrícula, respeitando o número de vagas ofertadas.

Entre os documentos necessários estão o requerimento de matrícula preenchido e assinado, uma foto 3×4, documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais e certificado de conclusão do ensino fundamental.

Também devem ser apresentados originais e cópias do documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento e documento que comprove estar em dia com o serviço militar (para homens maiores de 18 anos).

Após a matrícula, os candidatos deverão participar de um encontro que será realizado presencialmente nos polos de ensino a distância do IFMS. Quem não participar, perderá o direito à vaga.

VAGAS

Água Clara – 30 vagas para curso de vendedor

Alcinópolis – 40 vagas para curso de vendedor

Aquidauana – 40 vagas para curso de vendedor e 40 para operador de computador

Brasilândia – 25 vagas para curso de vendedor e 25 vagas para operador de computador

Camapuã – 40 vagas para curso de operador de computador

Campo Grande – 80 vagas para curso de vendedor

Corumbá – 55 vagas para curso de operador de computador e 80 de vendedor

Coxim – 40 vagas para curso de operador de computador

Dourados – 40 vagas para curso de vendedor

Figueirão – 40 vagas para curso de operador de computador e 40 de vendedor

Jardim – 40 vagas para curso de vendedor

Nova Andradina – 40 vagas para curso de vendedor

Pedro Gomes – 40 vagas para curso de vendedor

Rio Negro - 40 vagas para curso de operador de computador

Rio Verde – 40 vagas para curso de vendedor

Sonora – 40 vagas para curso de operador de computador e 40 de vendedor

Três Lagoas – 20 vagas para curso de operador de computador