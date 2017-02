Campo Grande Idoso perde R$ 1,5 mil em

golpe do falso mecânico Vítima chegou a realizar o depósito mas só depois descobriu o crime

Saiba Mais Homem perde mais de R$ 11 mil após conta ser invadida

Idoso de 71 anos foi vítima do golpe do falso mecânico ontem (27), no Jardim Centro Oeste em Campo Grande. Vítima perdeu cerca de R$ 1,5 mil em depósito feito ao estelionatário.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o idoso recebeu uma ligação de um homem se passando por seu cunhado e que estaria com o carro quebrado na estrada e não tinha dinheiro para o conserto do veículo. Pediu emprestado o valor de R$ 1,5 mil que foi depositado pelo idoso em uma conta bancária.

Depois de um tempo, o idoso soube que foi vítima do golpe do falso mecânico, muito utilizado por estelionatários. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário no Centro de Campo Grande.