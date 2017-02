Amambaí Idoso morre e seis se ferem em

colisão entre carros na MS-386 Veículos ficaram totalmente destruídos

Acidente entre carros deixou uma pessoa morta e outras seis feridas na noite de ontem (5) na rodovia MS-386 em Amambaí. Uma das vítimas Manoel Rodrigues Santos, de 79 anos, morreu no local antes do socorro chegar.

Segundo o site A Gazeta News, o veículo Golf prata com placas de Amambaí estava voltando de um assentamento rural quando tentou uma ultrapassagem e acabou se chocando com saveiro prata com placas de Paranaguá (PR) que seguia para a cidade de Aral Moreira. Com o impacto uma das vítimas morreu no local e os outras seis tiveram ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros de Amambaí para o hospital mais próximo. A perícia esteve no local e deverá apontar as causas do acidente.