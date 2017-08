Latrocínio Idoso é encontrado morto com faca cravada no pescoço e caseiro é principal suspeito Vítima foi encontrada pela empregada; caso é investigado

Armando Felix de Sa, de 85 anos, foi morto com vários golpes de faca de serra, ontem (28), no sítio onde morava, no assentamento Teijin, em Nova Andradina. Suspeito conseguiu roubar alguns pertences da vítima e depois fugiu.

Segundo infomações do boletim de ocorrência, a empregada doméstica de Armando informou à polícia, que chegou na residência por volta das 14h de ontem, para trabalhar, mas a porta estava trancada. Quando conseguiu abrir, se deparou com a vítima caída no chão da cozinha com uma faca cravada no pescoço.

Conforme a testemunha, dias atrás o idoso teria comentado com ela que o caseiro do sítio ao lado, teria pedido comida e dinheiro.

De acordo com a polícia, havia um pão caseiro em cima do sofá, uma faca de serra suja de sangue no chão da sala e alguns pertences da vítima estavam revirados, além da carteira aberta em cima da mesa. Conforme a testemunha, além dos objetos fora do lugar, a rede que a vítima usava para descansar depois do almoço não estava na casa.

A polícia esteve no sítio preservando o local e a perícia realizou os procedimentos de praxe. Suspeito não foi encontrado e caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Nova Andradina, onde será investigado.