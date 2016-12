ESFAQUEAMENTO Idoso de 70 anos reage a

assalto e é esfaqueado A vítima reagiu a um suposto roubo

Um idoso de 70 anos foi esfaqueado na noite de ontem (5) na zona rural do município de Antônio João. O principal motivo do atentado seria um roubo, ao qual a vítima teria reagido.

Segundo boletim de ocorrência, o idoso estava sozinho em casa, quando o autor invadiu para tentar roubar e fazer a vítima como refém.

Porém o idoso reagiu lutando com o autor e acabou sendo esfaqueado no peito. O autor fugiu do local e a vítima foi levada ao hospital mais próximo.