Homicídio Policiais encontram idoso morto com tiro no rosto no centro de Paranhos As causas do crime estão sendo investigadas pela polícia

2 NOV 2017 Por BRUNA AQUINO 17h:20

Saiba Mais Homem é encontrado morto em loteamento e caso é investigado Idoso identificado como José dos Santos, 70, foi encontrado morto por volta das 3h de hoje, na Rua Alberto Ratier, região central de Paranhos. Vítima estava caída na rua quando foi encontrada por Policiais Militares. Conforme boletim de ocorrência, policiais realizavam rondas pelo centro, quando encontraram a vítima caída no chão, sem vida. O idoso estava com uma perfuração no rosto, próximo ao olho esquerdo, semelhante a de uma arma de fogo, sem calibre identificado. Ninguém soube informar quem poderia ter atirado na vítima. A Polícia Civil esteve no local do crime e caso será investigado.

Leia Também