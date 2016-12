TEMPO Idoso é baleado pelo enteado em

Mais um caso em que enteado tentou matar o padrasto aconteceu em Mato Grosso do Sul. Depois de idoso, de 89 anos, ser atacado com golpes de faca e pauladas na cabeça, na noite de sábado (10), em Eldorado, ontem, também idoso, mas de 72 anos, foi baleado pelo filho da companheira. A tentativa de assassinato aconteceu na Rua Aires de Lima, no distrito de Prudêncio Tomaz, em Rio Brilhante.

De acordo com Boletim de Ocorrência, investigadores foram até hospital da cidade depois de serem informados por equipe médica de que a vítima havia sido internada com ferimento de tiro.

Na unidade hospitalar, o idoso apontou o enteado como autor dos disparos. Ele disse que há algum tempo havia pedido emprestado ao enteado 250 tilojos e alguns dias depois o enteado havia lhe pedido pé-de-cabra.

No sábado, o idoso pediu que o neto fosse até a casa do enteado pedir de volta a ferramenta, mas a devolução foi recusada, mediante aviso: “fala que se ele quiser de volta, tem que me pagar os tijolos”.

Em conversa, ontem, o idoso disse que não se negava a pagar pelos tijolos e que não sabia que o enteado estava precisando. Ainda segundo declarações da vítima, a todo momento o enteado estava com mão na cintura e, de repente, sacou revólver 38 e atirou. O disparo acertou a perna esquerda do idoso. O autor ainda tentou atirar outra vez, mas errou. Em seguida, fugiu na motocicleta que pilotava.

A vítima foi socorrida e levada para hospital de Rio Brilhante, onde foi diagnosticada com fratura de fêmur. Segundo a polícia, estava previsto de o idoso ser transferido para hospital de Dourados. O autor do crime não foi encontrado.