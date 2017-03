Amambaí Idoso é agredido no meio

da rua em bairro da Capital Polícia não sabe qual foi o motivo da agresso

Idoso de 64 anos foi agredido por um homem de 33 no meio da rua Marechal Rondon, no bairro Amambaí, em Campo Grande. O motivo da agressão não foi informado pela polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência a polícia foi solicitada por moradores do local que informaram que um homem estava agredindo um idoso com socos e chutes. Segundo esses populares, mesmo desacordado o idoso continuou sendo agredido.

Os policiais deram ordem para o homem parar com a agressão, mas ele foi para cima dos policiais, que tiveram que usar a força para imobilizá-lo. A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Vila Almeida com diversas lesões.

O autor foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro com lesões devido a briga e resistência durante a abordagem dos policiais.