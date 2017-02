Feminicídio Idoso sai de MS para reatar casamento e mata cunhada em São Paulo Depois do crime, idoso deixou residência abraçado com delegado

Priscila Silva de Moraes, de 30 anos, morreu ontem (14) após ser atingida por dois tiros disparados pelo cunhado, na casa onde morava em Regente Feijó (SP). O autor do crime, Natanael Soares de Souza, de 71 anos, é morador de Bataguassu e invadiu a casa da cunhada atrás da esposa. Após desentendimento, ele efetuou três disparos e dois atingiram a vítima que morreu horas depois no local. O autor não permitiu entrada do atendimento médico e depois tentou suicídio, mas acabou sendo preso.

Segundo informações do G1 de Prudente e Região (SP), o sul-mato-grossense de 71 anos saiu da cidade onde mora e foi até São Paulo atrás da esposa para tentar uma reconciliação no casamento. No local estavam além da cunhada, um bebê de dois meses, uma menina e o filho do autor. A esposa que era a então procurada pelo marido fugiu do local e procurou a polícia.

Depois da polícia chegar Natanael permaneceu na residência e aos poucos foi liberando os integrantes que estavam na casa. Segundo o capitão Júlio César Domingues, da Polícia Militar que ajudava na negociação, o atirador constantemente ameaçava se matar.

“A todo o momento ele dizia que iria se matar. Ele falava que tinha feito uma besteira, que na verdade ele queria matar a esposa e não a cunhada, que ele tinha perdido tudo o que ele tinha na vida e se mostrava irredutível na questão do suicídio. A todo o momento ele dizia que iria atirar, chorava muito, pedia perdão a Deus e dizia que ia se matar”, comenta.

Depois de horas ele se entregou à polícia, foi preso em flagrante por feminicídio e encaminhado para a Delegacia de Polícia de São Paulo. Com ele, foram apreendidos um revólver de calibre.38 com 25 cartuchos no bolso. O caso ainda seguirá sob investigação.