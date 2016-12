ESFAQUEAMENTO Idoso de 83 anos é esfaqueado

ao tentar separar briga em bar A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde e passa bem

Idoso de 83 anos foi esfaqueado na tarde ontem (18) após tentar separar uma briga de bar onde estava com o amigo no Bairro Vila Operária, em Iguatemi.

De acordo com o boletim policial, a vítima tentou separar uma briga entre pai e filho, que se desentenderam por motivos banais.

O autor de 27 anos é filho do proprietário do bar e ao lutar com o pai, pegou uma faca e acabou esfaqueando o idoso que estava no meio dos dois.

A vítima foi encaminhada para a unidade de saúde e teve um corte na região lombar de aproximadamente 2 cm, mas passa bem. O autor fugiu do local mas ao retornar foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia do município.