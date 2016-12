DISCUSSÃO Idoso de 76 anos é assassinado pelo enteado com golpes de punhal Houve briga entre o autor e a vítima quando bebiam juntos

Em discussão familiar, José Vicente da Silva, de 76 anos, foi assassinado pelo enteado José Francisco da Silva, 44, com golpes de punhal. O crime aconteceu na casa onde moravam, no Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste, no começo da semana e até a manhã desta quarta-feira o autor ainda não havia sido preso.

De acordo com informações do delegado Fábio Magalhães, responsável pela investigação, esposa da vítima e mãe do autor contou que os dois consumiam bebida alcoólica quando, sem motivo aparente, iniciaram discussão.

José Vicente teria começado briga agredindo o enteado. O desentendimento evoluiu e José Francisco atacou o padrasto com dois golpes de punhal, sendo na mão direita e no abdômen. A vítima foi levada para hospital, mas não resistiu.

O autor do crime segue foragido. “Estamos aguardando ele se apresentar. Do contrário, vamos pedir prisão preventiva”, disse o delegado Fábio. O punhal foi deixado na casa e está apreendido.