Desavença Idoso busca arma no carro, faz disparos em bar e deixa dois feridos Autor teria se desentendido com as vítimas momentos antes

6 NOV 2017 Por RENAN NUCCI 06h:32

Idoso de 75 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio depois de atirar contra frequentadores de um bar no município de Tacuru, ontem à noite. Conforme apurado, Eurípedes Durand Rodrigues buscou a arma no carro depois de séria discussão, e baleou Ronaldo da Paz Ferreira, de 37 anos, e Jorgelina Ferndandes Moraes, 45. As vítimas foram socorridas e encaminhadas às pressas para o Hospital Regional de Ponta Porã, pois havia risco de morte. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram à Polícia Militar que as Ronaldo, Jorgelina e o autor bebiam no Taurus Bar, quando houve desentendimento entre eles. Os motivos da desavença não foram divulgados. Neste momento, Eurípedes foi até seu veículo modelo Toyota Corolla que estava estacionado próximo, pegou a arma e puxou o gatilho. Ele fugiu do local, disparando contra outras pessoas que tentavam persegui-lo. A PM foi acionada e conseguiu localizá-lo durante rondas nas imediações. O idoso foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.



Leia Também