Vilas Boas Idosa invade preferencial, colide em Hilux que derruba poste em bairro da Capital Ninguém ficou ferido; concessionária Energisa foi acionada

Jovem de 25 anos que conduzia Hilux derrubou poste com fios de alta tensão na tarde hoje, depois de ser atingido por veículo que invadiu preferencial. Acidente aconteceu na Rua Domingos Jorge Velho esquina com a Rua João Fernandes Vieira, no Bairro Vilas Boas, em Campo Grande. Poste caiu sobre a caminhonete, mas ninguém ficou ferido.

Segundo apurado pela reportagem, o jovem seguia pela Rua Domingos, quando idosa em um HB20 invadiu a preferencial e colidiu com a caminhonete no cruzamento. Com a batida, o condutor perdeu o controle e bateu a traseira do veículo no poste, que caiu e causou vários danos na caminhonete.

Nenhum dos motoristas ficou ferido e apenas os veículos foram danificados. A concessionária Energisa foi acionada no local para verificar os riscos causados por conta dos fios de alta tensão.