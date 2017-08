Estelionato Idosa é vítima de golpe em venda de colchão e estelionatário é preso Suposto vendedor realizou empréstimo com os doumentos da mulher

Aposentada de 71 anos foi vítima de golpe na venda de colchão, ontem (29), no Bairro Monte Alto, em Nioaque. Suposto vendedor, de 64 anos, tentou vender um colchão para a vítima e, com os documentos para cadastro, realizou empréstimo em seu nome sem autorização. Suspeito foi preso em flagrante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o susposto vendedor foi até a casa da aposentada e ofereceu um colchão, que era apropriado para a coluna, em parcelas de R$ 130. Idosa ficou interessada no produto, porém, não havia recebido sua aposentadoria.

Suspeito informou à vítima que não teria que se preocupar com a forma de pagamento. No dia seguinte, vendedor foi até uma loja acompanhado da vítima, para que realizassem o saque do valor do colchão. Vítima questionou o suspeito, pois o valor da aposentadoria não estava na conta. Estelionatário informou que o dinheiro chegou antecipadamente.

Ao chegar no local do saque, atendentes da loja suspeitaram do homem, pois a vítima é conhecida na cidade e nunca foi vista com o suspeito. Com medo de ser descoberto, autor disse à atendente que não era para ela se intrometer em seu trabalho, pois futuramente ele levaria outras pessoas para realizar saques naquele caixa eletrônico.

Aposentada tentou questionar o suspeito por conta do valor, mas acabou realizando saque no valor R$ 4.170 e entregou ao suspeito, que informou que no outro dia levaria o colchão. Polícia foi acionada e investigador foi até a residência da vítima, onde se deparou com o autor chegando para deixar o colchão.

Os filhos da aposentada foram até a casa e todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Nioaque, onde prestaram depoimento. Já o suspeito foi preso em flagrante por estelionato.