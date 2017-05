Dourados Idosa é atropelada ao atravessar a

Josefa Alves Filha, de 73 anos, morreu atropelada na noite de ontem (21), ao atravessar cruzamento na Rua Ponta Porã com a Delfino Garrido, no Bairro Altos da Monte Alegre, em Dourados. Vítima chegou a ser encaminhada até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Consta em boletim de ocorrência, que o condutor do veículo, um jovem de 22 anos, informou à polícia que seguia com a motocicleta Honda pela Rua Ponta Porã, quando ao cruzar a Rua Delfino Garrido, outro veículo passou em sua direção com farol alto e não conseguiu visualizar a vítima atravessando a via.

O condutor acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou até o hospital mais próximo, porém, devido aos ferimentos a idosa não resistiu e morreu.