RODOVIA Identificados mortos em acidente entre carro e moto que pegaram fogo Batida aconteceu na tarde de ontem, na MS-163, em Nova Andradina

Foram identificados os dois mortos em acidente entre motocicleta e carro, na tarde de ontem, na MS-163, em Nova Andradina. Tratam-se de Alex Pereira de Souza, 41 anos, e Cícero Lúcio da Silva, 36. Ambos ocupavam moto JTA Suzuki . Além das duas pessoas mortas, casal que estava em Corsa Sedan ficou ferido e foi levado para hospital. Com a força do impacto os veículos pegaram fogo.

De acordo com Boletim de Ocorrência, por razão desconhecida, condutor da motocicleta JTA​ Suzuki invadiu a direção oposta da MS-163 por onde seguia o automóvel. A afirmação é da mulher, de 52 anos, que estava no carro, junto com homem, de 57 anos.

A batida foi de frente e com o impacto os veículos pegaram fogo. Alex e Cícero que ocupavam a moto morreram no local. O casal conseguiu sair do automóvel e foi encaminhado para atendimento médico. Inquérito policial foi aberto para investigar a circunstância do acidente.