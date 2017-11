Nova Alvorada do Sul Identificado motorista de uno que morreu após colisão com carreta na BR-163 Vítima seguia sentido a Campo Grande no momento do acidente

11 NOV 2017 Por BRUNA AQUINO 15h:40

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local - Alvorada Informa Saiba Mais Conversão em rodovia pode ter matado motorista de Uno Identificado como José Reinaldo de Sousa, 54, motorista do veículo Uno que morreu após acidente por volta das 20h de ontem (10), na rodovia BR-163, km 407 em Nova Alvorada do Sul. Condutor da carreta ,34, que transportava peças agrícolas não sofreu ferimentos. Conforme informações do boletim de ocorrência, a perícia técnica constatou que, o condutor da carreta saiu do posto de gasolina e atravessou a rodovia para alinhar o veículo, quando o condutor do uno colidiu na traseira da carreta e capotou na pista.

