Rio Verde Homem de 30 anos morreu em acidente

e polícia encontrou latas de cerveja Das seis vítimas Rogério foi o único que não resistiu aos ferimentos

Foi identificado como Rogério Fernandes da Silva, de 30 anos, o passageiro que morreu no capotamento ocorrido na madrugada de hoje, na rodovia MS-427, na cidade de Rio Verde.

Segundo o site Edição de Noticias, as vítimas contaram à polícia que, no início da noite, consumiram bebida alcoólica depois de pegarem o carro com destino à Sete Quedas. Quando retornaram, já na madrugada, o motorista do veículo modelo Àgile, com placa de Porto Velho (RO), teria realizado manobras perigosas na pista quando perdeu o controle e capotou.

Das seis vítimas, Rogério foi o único que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. As outras cinco foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A polícia civil juntamente com a perícia encontraram latas de cerveja dentro do carro. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Policia de Rio Verde.