Ribas do Rio Pardo Iagro confirma que ração contaminada causou a morte de rebanho em fazenda Toxinas botulínicas tipo C e D foram encontradas na ração dos animais

Em nota, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro) informou nesta manhã o resultado laboratorial realizado na ração, que foi oferecida ao rebanho da Fazenda Marca 7, na zona rural de Ribas do Rio Pardo. Na última semana, pecuarista encontrou 1.100 cabeças de gado mortas e teve prejuízo de mais de R$ 2 milhões.

De acordo com a Iagro, nas amostras da selagem de milho fornecida aos bovinos no confinamento foram encontradas toxinas botulínicas do tipo C e D, confirmando a suspeita do setor de Patologia Veterinária da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).

Conforme a Iagro, é importante ressaltar que nesse caso não se trata de doença infecto-contagiosa, mas sim de uma intoxicação alimentar. A bactéria produtora da toxina está normalmente presente no ambiente e depende de condições favoráveis para se desenvolver, como matéria orgânica e alta umidade.

Essa contaminação pode ser evitada com boas práticas e cuidados na formulação, conservação e armazenamento dos alimentos a serem fornecidos aos animais.