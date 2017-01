SAÚDE NA UTI Hospital Regional troca carne por ovo na alimentação e falta até cadeira de rodas Em dezembro, PAM da unidade suspendeu atendimentos por superlotação

A crise instalada no Hospital Regional (HR) de Campo Grande ampliou-se não só para o corte no atendimento a pacientes que procuram diretamente o Pronto Atendimento Médico (PAM), como também para quem já está internado e para servidores. Os problemas vão de deficiência no cardápio alimentar de pacientes e funcionários, a falta de cadeira de rodas adequada para transportar quem passa por atendimento.

Uma situação que demonstra estar se repetindo há pelo menos 20 dias é de que a unidade não tem mais servido carne para a alimentação de pacientes. Para manter fonte de proteína no cardápio, a direção do HR está oferecendo apenas ovo. Funcionários que também comem no Hospital Regional estão sofrendo o corte. A situação foi relatada à reportagem por pessoas que preferiram não se identificar.

Outra falta de estrutura foi gravada em vídeo. A cena mostra um paciente sendo transportado em cadeira de escritório. As imagens foram enviadas ao Portal Correio do Estado e a informação é que nem sempre há cadeira de rodas adequada para transportar pacientes. Por isso, equipes que trabalham no hospital acabam utilizando de outros meios para realizar o atendimento.

Deficiência nos elevadores do HR também tem sido recorrente. O hospital, que tem 10 pavimentos, possui três sistemas de transporte internos grandes e um elevador social. Mensagens enviadas para a reportagem relataram que no último mês, apenas dois desses equipamentos estavam funcionando corretamente: que seria o social e um elevador grande.

A gravidade dessa defasagem é que o lixo que geralmente é transportado exclusivamente por um dos sistemas, agora era levado no mesmo equipamento usado por pacientes, funcionários e visitas.

PROBLEMA PARA O SERVIDOR

A instabilidade no serviço também chega aos servidores, que há dois meses tiveram os descontos no vale transporte, mas os cartões não foram carregados. A situação foi registrada nos meses de novembro e dezembro. O desconto varia entre R$ 90 e R$ 100.

A reportagem entrou em contato com o HR, por meio da assessoria de imprensa, mas até a publicação da matéria não recebeu retorno.

O Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social do Mato Grosso do Sul (SintssMS) também foi procurado e confirmou que tem tratado desses problemas com a direção do Hospital Regional. A falta de carne no cardápio seria falta de pagamento com fornecedor e a resolução estaria em tratativas.

Sobre a situação de elevadores e falta de cadeiras de rodas, a entidade iria cobrar do HR posicionamento para melhorias.

O SintssMS confirmou que há problema de desconto do vale transporte, mas a não efetivação da recarga do cartão dos servidores. A solução para esse impasse ainda está sendo discutida. O sindicato informou que já cobrou a direção e o setor de recursos humanos do Hospital Regional, bem como a Secretaria de Estado de Administração e a Secretaria de Estado de Fazenda, mas nenhum dos órgãos garantiu que o problema não mais vai ocorrer.

DENÚNCIA

O PAM deixou de atender pacientes, desde que não fossem encaminhados pelo setor de regulação, nesta terça-feira (3). Em dezembro, o setor ficou superlotado e teve atendimento suspenso por alguns dias.

A medida pressionou servidores da área de enfermagem, que foram encarregados pela direção do HR em fazer triagem e, dependo dos casos, ter o "poder" de dispensar pacientes. A recusa do atendimento vai contra determinações do Sistema Único de Saúde (SUS) e houve denúncia ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS).

Ontem (5), técnicos do conselho fizeram vistoria e constaram a situação irregular. Já houve conversa com a direção do hospital para que um médico faça a avaliação ao invés de profissional da enfermagem.

VÍDEO