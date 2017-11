Prevenção ao Câncer Hospital de Barretos atenderá com unidade móvel na UFMS Projeto da Carreta itinerante oferece exames preventivos de mamografia e papanicolau

A próxima ação preventiva da Carreta do Hospital do Câncer de Barretos acontece nos dias 23 e 24 de novembro, no estacionamento do Teatro Glauce Rocha, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O horário de funcionamento será das 7h às 11h e das 13h às 16h, disponível para colaboradoras da universidade, acadêmicas e população. Serão realizados exames de Mamografia e Papanicolau e a equipe solicita uma contribuição mínima de 1 kg de alimento não perecível. É importante reforçar que os exames que registrarem qualquer alteração serão encaminhados diretamente para unidade de atendimento da Rede.

FINAL FELIZ

A advogada, Anésia Santos, chegou até o Hospital de Barretos em 2014, depois de ter consultado com vários médicos e apresentar um quadro de fraqueza e anemia forte. Apesar de ter passado por vários exames, inclusíve mamografia, nada foi identificado até aquele momento.

"Lembro que me senti acolhida logo que entrei no hospital pela limpeza, organização e atendimento cortês e amável. Foram realizados vários procedimentos e me pediram para retornar em 15 dias e refizeram tudo novamente", detalha.

A paciente conta que a dedicação e comprometimento de toda equipe literalmente salvaram sua vida, pois, o nódulo encontrado estava em região de dificil identificação e era de um tipo raro e agressivo.

"O diagnóstico foi informado com muito cuidado e esclareceram todas minhas dúvidas, já que não tinha possibilidade de tratamento prévio. Em janeiro do ano seguinte fiz uma cirurgia e foi necessário realizar uma mastectomia. Hoje, depois de dois anos, me recuperei e agradeço muito a todos que se comprometeram em me ajudar a vencer essa batalha", finaliza emocionada.

SERVIÇO

A Carreta do Hospital do Câncer de Barretos atenderá a população nos dias 23 e 24 de novembro, no estacionamento do Teatro Glauce Rocha, no campus da UFMS. A inciativa tem como público-alvo as acadêmicas, servidoras e terceirizadas da universidade.

Para realizar os exames é preciso preencher um cadastro disponível na DISAE/PROAES e na DIAS/PROGEP. No dia da realização dos exames, é necessário trazer um 1kg de alimento não perecível e a cópia dos documentos: CPF, RG, Cartão SUS e comprovante de residência.