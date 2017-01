FRONTEIRA Bandidos rendem condutores em estrada

e roubam caminhonete Hillux Vítimas foram obrigadas a colocar uma moto na traseira do automóvel

Dois bandidos renderam dois homens, de 38 e 49 anos, na estrada e roubaram uma caminhonete Hillux onde as vítimas estavam, na tarde de hoje, nas proximidades de Coronel Sapucaia, quando saiam de uma fazenda. Criminosos os obrigaram a colocar uma motocicleta na carroceira do veículo.

Conforme o boletim de ocorrência, os suspeitos “jogaram” a moto na direção da caminhonete, obrigando o motorista à parar. Imediatamente, os bandidos, armados com pistolas, exigiram as chaves do carro. Vítimas ainda tiveram que colocar a moto dos assaltantes na traseira do próprio veículo.

Em seguida, eles foram algemados e deixados às margens da rodovia, enquanto os ladrões fugiram. Na ocorrência, não foi detalhado como as vítimas foram socorridas.

Na delegacia de Polícia Civil, o homem, de 38 anos, disse que um dos envolvidos parecia ser brasileiro e o outro, paraguaio. Ele ainda disse ao investigador que antes de entrar na fazenda, viu uma pickup com placas do Paraguai nas localidades da proximidade. Caso será investigado.