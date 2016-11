TRÁFICO DE DROGAS Homens são presos em flagrante transportando 318 kg de maconha A droga seria levada para o interior de São Paulo

Dois homens, um de 32 anos e outro de 40 anos, foram presos na manhã de hoje transportando 318 quilos de maconha, na avenida Presidente Vargas, município de Angélica.

Segundo boletim de ocorrência, ao ver a presença dos policiais, os homens ficaram nervosos e depois de revistarem o veículo Gol prata, foram encontrados ao total 325 tabletes.

Os homens pegaram o carro com a droga em Ponta Porã e pretendiam entregar em Bauru, cidade do interior de São Paulo, o valor do transporte seria de R$ 10 mil reais.

Eles foram autuados em flagrante e encaminhados para a delegacia de polícia do município.