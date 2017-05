Violência Com facão, bandidos invadem sítio,

rendem família e roubam R$ 15 mil O crime aconteceu ontem à tarde, em Glória de Dourados

Ladrões, armados com facão, renderam idoso de 87 anos e sua filha, 58, para roubar R$ 15 mil em sítio no município de Glória de Dourados. Crime aconteceu ontem à tarde.

A filha do idoso disse para a polícia que estava no sítio, na companhia de seu pai, no momento que dois homens, com facão, renderam as vítimas e as obrigaram a entrar em galpão.

Escondendo o rosto com camiseta, um dos bandidos ameaçava as vítimas no galpão, enquanto o outro entrou na residência e roubou o valor de R$ 15 mil que estavam em uma mala de madeira, no quarto de uma das vítimas.

A filha do idoso declarou que os bandidos não reviraram nada no interior da casa e que foram direto na mala para roubar o valor. As vítimas disseram ainda que os assaltantes tem estatura média, de cor morena, são magros e estavam de moto de cor escura e que após o roubo foram em direção a rodovia MS-376.

Após se certificarem de que os bandidos foram embora, as vítimas ligaram para a Polícia Militar, que fez diligências, mas não localizou os bandidos e nem testemunhas, já que não há vizinhos por perto do sítio.