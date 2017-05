'perdeu, perdeu' Homem volta da casa da tia

e é roubado por bandidos armados Vítima chegou a brigar com assaltante

Enquanto caminhava na Rua João Pedro Pedrossian, perto do Ginásio Poliesportivo de Miranda, homem de 37 anos foi assaltado por dois bandidos, um deles armado com faca. O roubo foi por volta das 2h de hoje e a vítima chegou a lutar com os ladrões.

O homem que seguia na via estava voltando da casa de uma tia e os suspeitos apareceram exigindo que entregasse o que tinha. Um dos bandidos mostrou a faca e disse: "Perdeu, perdeu, perdeu".

Apesar da situação, a vítima deu tapa na mão do ladrão e derrubou a arma branca no chão. O segundo suspeito segurou o homem pela gola e deu uma rasteira nele.

Quem estava com a faca pegou a carteira da vítima, que continha documentos pessoais e R$ 150. Em seguida, foi buscar a arma, mas houve tempo para o homem fugir.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como roubo majorado pelo emprego de arma. Os bandidos foram descritos como sendo magros, de aproximadamente 1,60 metro de altura, ambos usavam bermuda, camiseta e boné.

O delegado Leandro Costa de Lacerda Azevedo registrou a ocorrência na manhã de hoje. Até a publicação desta matéria, ninguém tinha sido preso.