Flagrante Homem viajava do MS para o Paraná com munições, maconha e haxixe Destino do carregamento seria Maringá

12 NOV 2017 Por RENAN NUCCI 08h:41

Fábio de Almeida Brasil, de 20 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ontem, em Amambai, depois de ser flagrado transportando de carro drogas e munições com destino a Maringá (PR). Ele levava dois quilos de haxixe, 2,5 de maconha e 50 munições para os calibres .380 e 32 para pistola. Conforme apurado, a abordagem aconteceu na rodovia MS-156, em frente à base operacional. Diante da descoberta dos materiais ilícitos, Fábio confessou ter sido contratado pelo valor de R$ 4 mil por uma pessoa em Maringá, para buscar a droga em Coronel Sapucaia, na fronteira com o Paraguai. Ele foi encaminhado à Polícia Civil.



