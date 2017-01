CORUMBÁ Homem tenta estuprar jovem

de 23 anos em ponto de ônibus A vítima teve ajuda da população que passava pelo local

Jovem de 23 anos foi vítima de uma tentativa de estupro ontem (24) em um ponto de ônibus no centro de Corumbá. A vítima teve ajuda de populares que atacaram o autor.

Segundo o site Diário Corumbaense, a mulher relatou à polícia que estava esperando o ônibus sentada no ponto, quando um homem se aproximou e passou a mão nas suas coxas e tentou beijá-la. Em defesa, a mulher deu um tapa no rosto do suspeito.

O homem foi contido por pessoas que passavam pela rua até a chegada da polícia. Ele foi detido e encaminhado para o 1° Distrito Policial para prestar depoimento.