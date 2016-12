TENTATIVA DE HOMICÍDO Homem tenta esfaquear jovem por achar que ele é má influência para o filho Vítima relembrou quando o filho do agressor foi preso e ele se descontrolou

Homem, de 42 anos, tentou assassinar um jovem, de 19 anos, na manhã de hoje, em Nova Alvorada do Sul. O suposto agressor disse que o rapaz estava "levando o filho para o mau caminho" e, depois de discussão, tentou esfaqueá-lo.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava trabalhando quando foi surpreendido pelo homem, que já estava alterado. O suspeito o questionou sobre ele ter levado o filho a uma festa em Campo Grande, porque ele não havia autorizado.

O garoto disse que o colega já era maior de idade e que não estava levando ninguém para o mau caminho e relembrou o episódio em que o filho do suspeito havia sido preso por tráfico de drogas, ao ser flagrado com meia tonelada de entorpecentes no Paraná.

O homem não gostou do que ouviu e partiu pra cima do jovem com uma faca que estava dentro da mochila que carregava. O agressor tentou esfaqueá-lo na perna e no abdômen, mas o rapaz conseguiu desviar e segurá-lo, até que uma testemunha chegou e conseguiu fazer com que ele soltasse o objeto.

Suspeito foi embora, mas disse que voltaria para matá-lo. A vítima foi até uma unidade da Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. Até então, o homem não havia sido encontrado.