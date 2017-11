Piraputanga Homem tenta atirar em colegas de trabalho, destrói veículos e consegue fugir Quatro funcionários ficaram trancados em alojamento

Saiba Mais Jovem atira no irmão mais velho, erra direção e foge da polícia

Homem invadiu alojamento de empresa que faz obra em rodovia, ameaçou e tentou atirar nos colegas, ontem (22), em Piraputanga. Em seguida, suspeito danificou uma moto, um carro e conseguiu fugir.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele chegou no alojamento onde quatro funcionários estavam abrigados, tentou quebrar a porta e começou a ameaçá-los. As pessoas que estavam no alojamento conseguiram trancar a porta, porém, o homem efetuou um disparo de arma de fogo e os estilhaços atingiram a perna de um dos funcionários.

De acordo com relatos da vítima à polícia, após atirar na porta, o homem saiu e voltou trazendo uma espingarda, afirmando a todo tempo que mataria um por um. Conforme a testemunha, autor ria o tempo todo, aparentando estar sob efeito de entorpecente e, possivelmente, queria se vingar de uma briga que teve mais cedo com um dos colegas.

Depois de um tempo, o suspeito fugiu do local. As vítimas saíram do alojamento e encontraram uma moto com o tanque danificado e vários golpes de facão em um veículo Gol, todos realizados pelo homem antes de sair.

As vítima foram socorridas pela Polícia Militar Ambiental e depois encaminhadas até a Delegacia de Polícia.