ESTELIONATO Homem tem prejuízo de R$ 5 mil ao

cair em golpe do "Roda a Roda Jequiti" Golpistas se identificaram como funcionários da emissora

Pensando ter sido sorteado para participar do programa televisivo, um homem de 47 anos foi vítima de golpe ao perder R$ 5 mil, em Naviraí. Golpistas se identificaram como funcionários da emissora e disseram que ele ganharia R$ 10 mil em prêmios

Com o código telefônico de área do Estado do Ceará, (085), a vítima recebeu a ligação onde o suspeito dizia que o programa "Roda a Roda Jequiti" havia o sorteado para participar e ganharia o referido valor, de acordo com o site Tá Na Mídia Naviraí.

Em seguida, outro golpista ligou através de um número do mesmo DDD. Ele disse ao homem que era funcionário da emissora do “Homem do Baú”, SBT, e repassou endereço de onde ficava o canal televiso, além de razão social que a empresa estava cadastrada e protocolo de atendimento.

O estelionatário pediu para a vítima ir até uma agência da Caixa Econômica Federal e depositar R$ 5 mil em determinada conta e colocar R$ 50 em crédito em um número de telefone. Pensando que participaria do programa, ele seguiu os procedimentos.

Somente depois, quando efetuou o depósito e não recebeu mais ligações, percebeu que se tratava de um golpe. Caso foi registrado na 1ª DP de Naviraí como estelionato.