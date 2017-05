Tentativa de Homicídio Morador tem apartamento invadido

e é agredido por vizinho armado No imóvel estavam as três filhas e a esposa da vítima

Homem de 33 anos teve o apartamento invadido por vizinho na noite de ontem (10), no Residencial Orestinho, condomínio Rubens Luiz, em Três Lagoas. No imóvel estavam as três filhas e a esposa da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava em frente ao prédio onde mora, quando o vizinho passou e começou a intimidá-lo, dizendo frases como "eu que mando aqui", "a partir de hoje, é tudo do meu jeito".

No intuito de evitar algum desentendimento, o morador entrou no apartamento, onde estava sua família e, em menos de cinco minutos, ouviu socos, chutes na porta e bastante gritaria. Assustada, a esposa pegou as crianças e se trancou no quarto.

Suspeito arrombou a porta armado com uma espingarda e entrou no imóvel já agredindo o morador. Vítima se apossou de uma faca, começou a lutar com o autor e desferiu vários golpes contra o suspeito. Nesse momento, outro indivíduo não identificado entrou no apartamento e começou a enforcar o morador, ajudando o suspeito na agressão.

Quando morador conseguiu escapar da dupla, o agressor disparou um tiro. Vitima correu e se escondeu até a chegada da polícia.

Os suspeitos fugiram em veículo Honda Fit e diligências foram realizadas para encontrar os autores. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Três Lagoas.