SURTO Homem bate carro e ameaça pessoas com pedaço de pau em dia de fúria Suspeito só parou depois de ser baleado na perna

Por motivos desconhecidos, homem surtou e, descontrolado, bateu nos veículos que estavam estacionados na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Caarapó. Com um pedaço de pau, ameaçou bater nas pessoas e só foi contido com a chegada da Polícia Militar (PM), que atirou na perna do rapaz.

Conforme o site Caarapó News, testemunhas disseram que o rapaz atingiu uma viatura da polícia e também um policial da guarnição. Em seguida, foi baleado por um PM.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros no local. Em seguida encaminhando ao Hospital Beneficente São Mateus. O caso será investigado pela Polícia Civil de Caarapó.