Crime Homem é discriminado ao entrar

em conveniência com esposa Autor se recusou a atender a vítima por ser negra

Homem, de 51 anos, foi vítima de racismo na noite de ontem (2) em uma conveniência no Centro de Guia Lopes da Laguna.

Segundo boletim de ocorrência, registrado pela vítima, ele e a esposa foram a uma conveniência comprar um produto, quando o dono estava em um freezer e demorou para realizar o atendimento.

A vítima perguntou se o dono poderia atende-lo, e o mesmo respondeu com palavrões, dizendo que atenderia se quiser e mencionou as palavras “não vou atender preto”, referindo-se a cor da pele do cliente.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Guia Lopes como injuria racial.