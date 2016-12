Não resistiu Homem sofre acidente de moto e morre a caminho do hospital Acidente foi em Itaporã e vítima morreu em transferência para Dourados

Júlio César da Cruz, de 34 anos, morreu a caminho do hospital em decorrência de ferimentos causados por acidente de moto sofrido em Itaporã.

Conforme o boletim de ocorrência, vítima pilotava uma motocicleta Honda Titan, quando por razões desconhecidas perdeu o controle da direção e caiu no canteiro esquerdo da Rua Paulo Yutaka, no centro do município.

Cruz foi socorrido por uma ambulância até o hospital municipal, mas por conta da gravidade dos ferimentos foi transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital.

Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela vítima.